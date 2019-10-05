Не парадная атмосфера в «Парадном квартале». Виленский переулок заволокло паром из-за прорванной трубы

В Виленском переулке у дома № 15 прорвало трубу с кипятком. «Теплосеть» обещает быстро починить.

О прорыве 5 октября рассказывают пользователи соцсетей. На опубликованных видео и фото видно, что кипяток заливает проезжую часть, а сам переулок заволакивает паром.

«5 октября во время плановых ремонтных работ по адресу Виленский переулок, 15, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили технологическое нарушение, – сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга». – Специалисты оперативных бригад предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности, вытекание воды на поверхность ликвидировано. Теплоэнергетики планируют в кратчайший срок устранить дефект на указанном трубопроводе». На время плановых работ квартал отключен от теплоснабжения.