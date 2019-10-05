Совладельца сети «Теремок» Романа Фукса объявили в розыск по делу о мошенничестве

Следствие разглядело хищения при строительстве дома на Мытной улице в Москве и уверено в причастности к преступлению бизнесмена Романа Фукса.

Об этом 5 октября сообщили источники ТАСС. Фуксу заочно предъявлены обвинения, а 11 октября, следует из карточки дела в Таганском суде, будет рассмотрено ходатайство о его аресте.

Фукса обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему, среди прочего, принадлежит доля в сети блинных «Теремок».