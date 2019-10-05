Бывший депутат смог отбиться от одного медведя, но его задрал второй

Экс-депутат госсобрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе. Об этом 5 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на и. о. главы муниципалитета Игоря Водовозова.

Он уточнил, что тело Крылова уже доставляют на вездеходах в Томтор (крупное село на востоке Якутии). По информации местных СМИ, бывший депутат поехал охотиться на квадроцикле, навстречу ему выскочил медведь, которого Крылов успел застрелить. Однако когда мужчина решил подойти к погибшему животному, на него напал другой медведь, который находился неподалеку.



