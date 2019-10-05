Самолет подешевел в 3 раза. Авиакомпанию iFly заподозрили в том, что она уклонилась от таможенных платежей на 100 млн рублей

Счетная палата нашла признаки уклонения от таможенных платежей при лизинге самолета российской авиакомпанией iFly. Мимо бюджета могли пролететь 100 млн рублей.

О схеме со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты пишет 5 октября РБК. В документе говорится, что некая российская авиакомпания взяла в лизинг самолет и дважды помещала его под процедуру временного ввоза. При этом во второй раз занизила стоимость борта в 2,7 раза, так что и таможенные платежи оказались ниже на 100 млн рублей.

По данным РБК, речь идет о чартерном операторе iFly Airlines, который в 2010 году взял в лизинг Airbus A330-322 выпуска 1996 года. Под процедуру временного ввоза его поместили с таможенной стоимостью 2,562 млрд рублей, за каждый месяц нахождения самолета в России компания платила 3% от суммы ввозных пошлин. В 2017 году тот же самолет был взят в лизинг снова, теперь у другого собственника. В этот раз стоимость составила 909 млн рублей, пропорционально снизились и пошлины. Платежи в 2017-2018 году шли уже исходя из новой цифры, и бюджет недополучил 107 млн. В самой компании снижение стоимости объясняют возрастом самолета и его упавшей востребованностью.

При этом у Счетной палаты есть вопросы и к Внуковской таможне, в деятельности которой усмотрены «коррупционные риски» и «признаки ненадлежащего исполнения ФТС России полномочий по осуществлению контроля таможенной стоимости товаров». Генпрокуратура уже внесла представление начальнику таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей. Сделать это можно до конца 2020 года.

iFly — чартерный оператор, занимающий 20-е место в России по объему перевозок. Выполняет рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В совладельцах числится семья коммерческого директора туроператора Tez Tour Александра Буртина. В феврале 2019 года гендиректора авиакомпании Евгений Филатов признали виновным в даче взятки в особо крупном размере заместителю начальника управления регулируемых перевозок Росавиации Юрию Малышеву. Филатов получил три с половиной года условно и штраф 6 млн рублей.