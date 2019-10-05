Ресторан, кладовщик и инспектор-надзиратель остались без машин. Прошлись по KIA, задели семимиллионный Lexus

Два автомобиля одинаковой марки похитили угонщики на окраинах Петербурга, ещё один такой же увезти не смогли. Исчезли чёрный, синий и серебристый KIA Optima, а на севере города без Lexus остался ресторан.

Как стало известно «Фонтанке», чёрный Lexus LX 450 D был оставлен без присмотра примерно на 40 минут. Водитель семейного ресторана в торговом центре на проспекте Энгельса припарковал машину возле своего дома на Суздальском около семи часов вечера 4 октября. Ущерб заявители оценили в 6,8 млн рублей, в ГУ МВД по Петербургу добавили, что по факту кражи автомобиля 2019 года выпуска возбуждено уголовное дело.

Ближе к югу города угонщики выполняли наряд на «Оптиму». В те же семь часов вечера с Рабфаковской улицы увезли KIA 2018 года выпуска. Несмотря на свежесть, у автомобиля нет одной из передних фар, замято крыло. Ездила на нем инспектор уголовно-исполнительной инспекции. Ущерб она оценила в 1,7 млн рублей.

Кладовщик с улицы Костюшко свою «Оптиму» оставил на ночь возле дома, не видел он ее с восьми вечера 3 октября. Машину 2016 года выпуска он оценил в 1,4 млн.

Попытались разлучить с синей KIA 2017 года и одного из начальников Дубровской ТЭЦ. Машина была припаркована на Товарищеском, утром 4 октября владелец заметил следы взлома и попытки угона.

По всем трём случаям с KIA возбуждены уголовные дела.