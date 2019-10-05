Прямая трансляция: на Фонтанке вытаскивают упавший в воду автокран

В сентябре 2019 года компания ARKAN предотвратила 24 попытки угона. Из них 63% пришлись на Санкт-Петербург. По-прежнему особой популярностью пользуются японские бренды Toyota (7 попыток), Lexus (6 попыток) и Mazda (4 попытки), а также Land Rover (3), Kia (2) и др.