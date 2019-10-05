Эхо Солсбери в Петербурге. Частную школу в Северной столице предупредили о распылении «Новичка»

В Петербурге эвакуировали частную школу после анонимки. Неизвестный предупредил о распылении отравляющего вещества «Новичок».

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, накануне днем на электронный адрес школы «Дипломат» на Мясной улице в Адмиралтейском районе пришло письмо с пожеланием доброго времени суток. «Есть информация, что в вашем учебном заведении готовится распыление химического препарата «Новичек»… Обращаться в органы правопорядка и службы безопасности не стоит… Я никак не причастен к будущим событиям, поэтому искать меня нету смысла...» – говорилось в письме (авторская орфография сохранена. – Прим. ред.).

Через полтора часа к школе подъехали полицейские наряды, директор решила эвакуировать учеников и педагогов — всего 114 человек.

Опасных веществ в «Дипломате» не нашли, к письму отнеслись скептически. Школу проверяли без средств химзащиты. Полиция возбудила уголовное дело по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».





Веществом «Новичок» в марте 2018 года предположительно отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Преступники оставили в парке Солсбери флакон с остатками яда, подобравшие его местные жители получили сильнейшую дозу. Чарли Роули выжил и теперь требует от России миллион фунтов, его подруга умерла.

Сотрудник ГРУ Анатолий Чепига, чей прилет в Британию совпал с отравлением Скрипалей, стал популярнее не меньше «Новичка». Выложенные в Сеть его водительские права использовались другими лицами при регистрации в «Яндекс.Такси». Отсутствие очной проверки водителей в компаниях-партнерах агрегатора приводило к клонированию Чепиги.