«Черномырдин» уходит в море. Крупнейший в мире неатомный ледокол вышел из Петербурга на ходовые испытания
Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» вышел из Петербурга на ходовые испытания в море. Как сообщили 5 октября во ФГУП «Росморпорт», проверять работу всех систем и механизмов судна будут в течение 15-20 суток.
Отметим, ледовые испытания в арктических морях «Черномырдин» пройдет в марте – апреле 2020 года, когда установится «ледовое поле необходимой толщины и прочности».
Напомним, ранее петербуржцев испугали швартовные испытания ледокола. Они сопровождались громкими гудками и фонтанами, которые можно было наблюдать с набережной Лейтенанта Шмидта.
Напомним, постройка ледокола идет с регулярными ЧП. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года при пожаре пострадали двое других работников.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на Балтийском заводе. Сроки сдачи судна неоднократно переносили. Балтийский завод должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. Электричество на судно проведено.