«Черномырдин» уходит в море. Крупнейший в мире неатомный ледокол вышел из Петербурга на ходовые испытания

Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» вышел из Петербурга на ходовые испытания в море. Как сообщили 5 октября во ФГУП «Росморпорт», проверять работу всех систем и механизмов судна будут в течение 15-20 суток.

Отметим, ледовые испытания в арктических морях «Черномырдин» пройдет в марте – апреле 2020 года, когда установится «ледовое поле необходимой толщины и прочности».

Напомним, ранее петербуржцев испугали швартовные испытания ледокола. Они сопровождались громкими гудками и фонтанами, которые можно было наблюдать с набережной Лейтенанта Шмидта.

Напомним, постройка ледокола идет с регулярными ЧП. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года при пожаре пострадали двое других работников.