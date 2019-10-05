На новом участке Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится только весной. Подрядчик не мог раньше выйти на объект
«Максима Телеком» включит Wi-Fi на открытом участке фиолетовой линии метро весной. Приступить к работе компания смогла только после запуска станций.
Как рассказали «Фонтанке» 5 октября в пресс-службе компании, по контракту с «Петербургским метрополитеном» запустить сеть надо в течение полугода. Возможно, удастся сделать это раньше, сейчас идут проектно-изыскательские работы. На этапе строительства тоннеля монтировать сеть нельзя, так как контракта с «Метростроем» у оператора нет, и доступ к инфраструктуре он получает только после открытия станций.
В 2017 году на всех линиях подземки был запущен Wi-Fi, инвестор «Максима Телеком» потратил на это 1,3 млрд рублей. Кроме того, компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации.
Новый участок Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» был открыт 3 октября 2019 года. Вскоре после церемонии на «Дунайской» залило эскалатор, метрополитен назвал виновниками сотрудников клининговой компании. Те свою вину отрицают.
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Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу - 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.