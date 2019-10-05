На новом участке Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится только весной. Подрядчик не мог раньше выйти на объект

«Максима Телеком» включит Wi-Fi на открытом участке фиолетовой линии метро весной. Приступить к работе компания смогла только после запуска станций.

Как рассказали «Фонтанке» 5 октября в пресс-службе компании, по контракту с «Петербургским метрополитеном» запустить сеть надо в течение полугода. Возможно, удастся сделать это раньше, сейчас идут проектно-изыскательские работы. На этапе строительства тоннеля монтировать сеть нельзя, так как контракта с «Метростроем» у оператора нет, и доступ к инфраструктуре он получает только после открытия станций.

В 2017 году на всех линиях подземки был запущен Wi-Fi, инвестор «Максима Телеком» потратил на это 1,3 млрд рублей. Кроме того, компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации.

Новый участок Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» был открыт 3 октября 2019 года. Вскоре после церемонии на «Дунайской» залило эскалатор, метрополитен назвал виновниками сотрудников клининговой компании. Те свою вину отрицают.