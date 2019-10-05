Петербуржец избил и ограбил мать. Его ждёт семнадцатая судимость

Пожилая женщина обратилась в полицию после того, как среди ночи ее разбудил сын. Многократно судимый петербуржец показал ей кулаки и потребовал денег.

Как стало известно «Фонтанке», 81-летняя жительница Приморского района позвонила в дежурную часть около двух часов ночи 4 октября. Пенсионерка объяснила, что живет вместе с сыном в квартире на Богатырском проспекте. 47-летний мужчина полез в драку, сбил женщину с ног и забрал 220 тысяч. Между ударами и звонком прошло около часа, задержали разбойника ближе к трём часам ночи. В отделе полиции выяснилось, что с 1994 года он привлекался 16 раз, в основном за кражи, но мелькнули в его биографии и наркотики с незаконным оружием. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Ни рубля из накопленного матерью он потратить не успел, деньги вернули пенсионерке.