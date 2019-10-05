В Долине Смерти на Камчатке гибнут животные от газового отравления

В Долине Смерти Кроноцкого заповедника на Камчатке снова зафиксирована гибель животных от отравления газами. В этот раз жертвами стали более 10 зверей.

Как сообщила накануне пресс-служба заповедника, во время патрулирования обнаружены девять полёвок, заяц и горностай. Они погибли из-за высокой концентрации сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и других химических соединений, оказывающих на зверей и птиц быстрое нервно-паралитическое действие.

«В основном гибнут мелкие млекопитающие и птицы, поскольку ядовитые испарения стелются прямо над землёй – говорится в сообщении. – Но тяжелый газовый плащ буквально выдавливает атмосферный воздух на высоту до 50 сантиметров над грунтом и представляет смертельную угрозу даже крупным хищникам. По приблизительным подсчетам учёных, с момента открытия Долины Смерти в 1975 году здесь погибло более 25 медведей».

Кроме того, на территории заповедника находили также трупы росомах, лисиц, белоплечих орланов, рысей и волков. Обычно опасность приходит в конце камчатской весны. «Термальные участки протаивают и образуют глубокие колодцы в снежной толще. Оголённый грунт в первую очередь интересует местных зимующих и первых перелётных птиц, – рассказывает пресс-служба. - Они садятся в поисках семян или насекомых, но тут же попадают в «газовую шахту». Их смерть — дело секунд. Затем на падаль приходят хищники и также погибают». Случаев тяжёлого отравления или гибели людей здесь не зафиксировано.

Долина Смерти — это небольшой участок у подножия вулкана Кихпиныч протяженностью не более 2 км и шириной 100–500 метров. Он расположен в 7 километрах от Долины гейзеров.