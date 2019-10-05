Главврача саратовской больницы уволили из-за поездки пациентов рядом с капустой

После публикации видеозаписи, на которой пациенты Дергачевской центральной республиканской больницы едут на гемодиализ в машине, заваленной овощами, руководитель учреждения остался без работы.

Запись со ссылкой на председателя правительства области Сергея Наумова появилась в Instagram спикера Государственной думы Вячеслава Володина 5 октября. «Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения», – говорится в записи и уточняется, что главврач Дергачевской ЦРБ Шамиль Хусаинов освобождён от должности.

Как сообщалось накануне, окружённые кочанами капусты пациенты возвращались из Энгельса с процедуры гемодиализа. В таком положении они проехали около восьми часов.