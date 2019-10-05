Главврача саратовской больницы уволили из-за поездки пациентов рядом с капустой
После публикации видеозаписи, на которой пациенты Дергачевской центральной республиканской больницы едут на гемодиализ в машине, заваленной овощами, руководитель учреждения остался без работы.
Запись со ссылкой на председателя правительства области Сергея Наумова появилась в Instagram спикера Государственной думы Вячеслава Володина 5 октября. «Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения», – говорится в записи и уточняется, что главврач Дергачевской ЦРБ Шамиль Хусаинов освобождён от должности.
Как только что стало известно от зампреда Правительства области, курирующего в том числе сферу здравоохранения, Сергея Наумова, сегодня был освобождён от должности главный врач Дергачевской ЦРБ. – Цитата: – «Сегодня стало известно о вопиющем происшествии: пациентов, направленных Дергачевской районной больницей на одну из самых тяжелых медицинских процедур – гемодиализ – в клинику, расположенную в г. Энгельсе, обратно повезли на служебном автотранспорте, доверху набитом посторонними предметами. – Сказать о том, что это недопустимо, это не сказать ничего. Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения! – Исходя из выше изложенного, министерству здравоохранения Саратовской области предложено в кратчайшие сроки провести всестороннюю служебную проверку по фактам недопустимого отношения к пациентам. В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности. Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения. – В этой связи хочу ещё раз напомнить всем руководителям лечебных учреждений Саратовской области об их персональной ответственности за недопущение подобного отношения к своим пациентам. От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района и напоминаю работникам здравоохранения Саратовской области о том, что каждый из них принес клятву Гиппократа, которая, прежде всего, начинается со слов: «Воздерживайся от причинения всякого вреда и несправедливости». Эти золотые слова наконец-то должны стать для Вас законом!»
Как сообщалось накануне, окружённые кочанами капусты пациенты возвращались из Энгельса с процедуры гемодиализа. В таком положении они проехали около восьми часов.