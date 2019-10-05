«Не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще». Экс-губернатор Кировской области рассказал об участии премьер-министра в своем деле

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который отбывает 8 лет лишения свободы, заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев не пытался помочь ему. Именно Медведев выдвигал Белых на губернаторство.

«Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», – рассказал бывший глава региона, пишет 5 октября РБК. Напомним, в 2008 году, будучи президентом России, Медведев предложил Законодательному собранию Кировской области назначить Никиту Белых губернатором.

В то же время, по словам Белых, не ждал он помощи и от своего бывшего советника, а теперь оппозиционного лидера Алексея Навального. «Понятно, что с точки зрения его оппонентов (а их много, и они обладают гораздо большими информационными ресурсами), это было бы подано однозначно как «вступается за своего подельника», — сказал экс-губернатор.

Говоря о громких коррупционных процессах в отношении известных чиновников, Белых заявил о паллиативных шагах власти: «Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам в виде показательных процессов, не всегда объективных, вызывающих большие вопросы не только у экспертов, но и у общественности».

Бывший глава Кировской области был осужден в начале 2018 года по делу о взятках от предпринимателей на общую сумму в 600 тысяч евро за покровительство Нововятской лесной компании и Лесохозяйственной управляющей компании (УК «Лесхоз»). Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам, а также к штрафу в размере 48,2 млн рублей.



