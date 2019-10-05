Помогите Семёну научиться ходить

У девятилетнего Семёна тяжёлая форма ДЦП. Многочисленные курсы реабилитации не принесли желаемого результата. Улучшения появились лишь после занятий в Центре им. Альбрехта при помощи специального устройства-робота. Лечение необходимо продолжить, но квоты на него расписаны на год вперёд. Оплатить курсы мама Семёна не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Семен Семенов, 9 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется курсовое лечение. Не хватает 334 476 руб.

«У моего сына тяжелое нарушение двигательных функций. Он с трудом удерживает голову, не может сам сидеть и ходить. Где мы только не лечились! По несколько раз в год проходили курсы реабилитации, ходили в бассейн, занимались дома, но ожидаемых результатов это не приносило – подвижность рук и ног развивалась минимально.

В прошлом году Семён прошёл два курса реабилитации в Центре имени Альбрехта с использованием роботизированной механотерапии. После этого я впервые заметила улучшения. Сын стал лучше держать голову, научился сидеть без поддержки почти семь минут, а еще увереннее шагать в специальных ходунках. Появилась надежда, что ребёнок сможет сам ходить. Но для этого необходимо продолжить лечение.

Однако госквот в клинике уже нет, очередь расписана на год вперед. Ждать так долго Семён не может – он может утратить те навыки, которые приобрёл с таким трудом.

Пожалуйста, помогите оплатить дорогое лечение! Самой мне не справиться – воспитываю сына одна, живём на пособия и пенсию. Семён сообразительный, учится по общеобразовательной программе, у него хорошая память. Он увлечён хоккеем и мечтает стать спортивным комментатором». Елена Павлова, Санкт-Петербург.

«Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением ФНЦРИ имени Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Семёна детский церебральный паралич, тетрапарез. Ребенку необходимо пройти два курса восстановительного лечения с использованием программно-аппаратного комплекса "Локомат" – устройства-робота, помогающего ребенку овладевать навыками ходьбы».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".