Гироскутерам и самокатам придумали правила. Им отдадут велодорожки и запретят разгоняться на тротуаре

Минтранс и Госавтоинспекция разрабатывают изменения в правила дорожного движения, куда внесут понятие «средства индивидуальной мобильности». Скейтбордистов и самокатчиков запустят по велодорожкам.

Об изменениях 5 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина. По его словам, в новую категорию войдут электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Пользователи этих средств должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам.

Если дорожки нет, можно будет передвигаться по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Если же и тротуара нет — разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее.

О наказаниях за нарушение этих правил пока не известно. Проект поправок находится в стадии обсуждения и рабочего согласования.

Ранее на официальном сайте ГИБДД стартовал социологический опрос, в котором респондентам предложено решить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев электрических средств передвижения. По данным автоинспекции, за весь прошлый год было зафиксировано 39 ДТП с участием «персональных электрических средств передвижения малой мощности», в которых пострадали 40 человек; за полгода 2019-го было уже 40 подобных ДТП, в которых погибли двое и 39 ранены.



