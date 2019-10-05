Катер с пьяными пассажирами врезался в берег водохранилища. Один человек погиб

Катер «Волжанка-67» столкнулся с берегом в Иркутском водохранилище. Как сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета, инцидент произошел накануне поздно вечером.

На борту находились 5 человек, все — в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточнили в СК.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.



