«Вы запомните этот день на всю жизнь»: как на глобальном форуме «Синергии» швырялись деньгами

Бизнес-форум Synergy Global Forum привез в Петербург Терминатора. «Фонтанка» потерлась среди богатых и успешных и выяснила, кто и зачем покупает билеты на этот фестиваль успеха за полмиллиона рублей, как Арнольд Шварценеггер обул слушателей и кто лучше на ощупь — железный Арни или Майк Тайсон.

Что-то пошло не так с самого начала. Шатра, в котором должны были выдавать аккредитации журналистам, на месте не оказалось. У гейта номер один, через который прессу все же пропускали, выстроилась очередь. И это была единственная очередь на вход. Участники форума вяло затекали через турникеты. Так немноголюдно на стадионе не бывало со времен пробных пусков во время оно.

А журналистов ждал сюрприз — молодой человек с колодой пресс-карт. Списка аккредитованных не оказалось, проверки документов тоже. Карты вытаскивали наугад и выдавали в протянутые руки. Мне достался некий государственный телеканал. «Вашу пресс-карту все равно уже кому-то отдали, так что берите, – посоветовал юноша на раздаче, не глядя в глаза. – У организаторов произошла накладка». Ходить под чужим флагом не хотелось. К тому же возникал этический вопрос: как поступить с человеком, который попадется мне с моим же бейджем? Аккредитация «Фонтанки» нашлась в общей куче со второй попытки и третьего окрика. Журналистов построили и повели в «пресс-центр». Глобальный форум «Синергии» пытался казаться чем-то вроде ПМЭФ на минималках.

Накладка у организаторов вышла не только с бейджами. Незадолго до открытия форума они перекроили программу. Изначально Шварценеггер был обещан в 19 часов, а утром — с приветственным словом сам Александр Беглов, которого «Синергия» определила в губернаторы за два месяца до единого дня голосования.. Ближе к дате форума приветствие уже избранного губернатора перенесли на 15 часов, а потом и вовсе убрали по-тихому. Следом за Бегловым из программы форума испарились музыканты Робби Уильямс и Сергей Шнуров, которые вроде бы должны были развлекать публику в рамках вечерних забав.

...Чаша стадиона была полупуста. Неровными проплешинами голубели вакантные кресла на трибунах, в вип-зоне оказались нераспроданными целые ряды (билет туда, если верить сайту форума, стоил 80 тысяч рублей, или 64 тысячи, если «самостоятельно оплатить онлайн»).





С минуты на минуту должен был явиться хедлайнер мероприятия — голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

В ожидании звезды исполнительный директор Synergy Management System Александр Рагиня подогревал публику ненавязчивым конферансом. «Вы все здесь в ожидании чего-то яркого! Возможно, одного из самых запоминающихся дней в вашей жизни!» – восклицал он. Затем на сцене возник президент холдинга «Life is Good» Роман Василенко. Он же — председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей», который не строит жилье, но обещает пайщикам выкупать квартиры в том числе на средства материнского капитала. Деятельность кооператива эксперты считают сомнительной https://journal.tinkoff.ru/wtf/lifeisgood-bestway/ . Василенко называет себя доктором экономических наук, и на сайте РГБ, где хранятся свидетельства о всех защищенных с 40-х годов в нашей стране диссертациях, действительно, есть автореферат Романа Василенко — но не докторский, а кандидатский. «Знания не дают вам результата! – бросал лозунги со сцены «Газпром Арены» доктор Василенко. – Результат приходит только с опытом! А опыт приносит только действие! Чтобы действовать, надо уметь принимать решения! Я не видел богатых и успешных трусов!»

Наконец, на огромном экране замелькали фото молодого Шварценеггера в мускулах и трусах. А затем вышел и он сам — пожилой, но подтянутый, в клубах бутафорского дыма, с улыбкой и мотивирующей речью. Речь еще долго будет доступна только обилеченным «Синергией», но вы можете послушать ее на Youtube, где запись болтается давно, частями и целиком https://www.youtube.com/watch?v=l3dFwhiEurE. Арни попросту повторил все то, что уже рассказывал в 2014 году на Nordic Business Forum. Краткое содержание: не переносил Австрию вместе с маленькой деревушкой, в которой родился, долго думал, как оттуда выбраться в Америку, наконец, в один прекрасный день купил в киоске журнал с Регом Парком на обложке, прочитал от корки до корки и сделал все в точности, как Рег. Хочешь успеха — ставь перед собой высокие цели, не ставь мелкие, спи не больше шести часов, час в день занимайся саморазвитием, не бойся неудач, упал — встань. В финале Шварценеггер отметил, что не сделал себя сам — его сделали папа с мамой. Зал разразился аплодисментами. Посетители форума не обратили ни малейшего внимания на хитрость кумира, второй раз продавшего то, что уже когда-то было продано. После лекции поинтервьюировать звезду на сцену поднялась телеведущая Софико Шеварнадзе, и экс-губернатор Калифорнии галантно сообщил, что знавал ее дедушку, президента Грузии. Затем актер отработал пресс-подход, во время которого его спросили, красивые ли в России женщины. Под занавес из гущи журналистов вынырнул художник Никас Сафронов с рамой наперевес — и подарил Шварценеггеру его портрет: молодой Арни в рубашке цветов российского флага. «Хочу пригласить Арнольда Шварценеггера на мой мастер-класс в Москве...» – затянул живописец. «Спасибо, Никас!» – одернула его дама-модератор.

Сразу после Шварценеггера пресс-конференцию давал блогер-миллиардер Игорь Рыбаков. Однако помещение, в котором только что было буквально не продохнуть от журналистов самого высокого федерального полета, стремительно освобождалось. «Но сейчас же здесь будет давать пресс-конференцию миллиардер Рыбаков!» – растерянно восклицала в звенящую пустоту модератор.

В Инстаграм тысячами лились фотки и стримы с хештегами из серии «смотрите, я тоже на «Синергии».

Еще одним хедлайнером стала сестра основателя «Фейсбук» Марка Цукерберга Рэнди. В программе форума значилось, что Рэнди расскажет, как работала в компании знаменитого и баснословно богатого брата. Однако госпожа Цукерберг о «Фесбуке» предпочла не распространяться — даже поставила для журналистов блок на вопросы с упоминанием соцсети — зато рассказала, как много в мире причудливой фигни, на которой люди зарабатывают деньги. Например, кто-то додумался продавать красиво ошкуренный кусок дерева, который весит и ощущается на ощупь, точь-в-точь как смартфон. Вот только это не смартфон, а деревяшка — ее покупают те, кто хочет отдохнуть от гаджета, но чувствует себя неуютно без привычной тяжести в кармане. В каком-то смысле, это была лучшая метафора развернутого на «Газпром Арене» действа.

Вслед за сестрой Цукерберга публику поразил основатель компании KupiVIP Оскар Хартманн в спортивных трусах и майке. Он рассказал, что много лет живет с болезнью Бехтерева, но это ничего, потому что у Льва Толстого была депрессия, у Федора Достоевского — эпилепсия, а у Петра Великого — подагра, но справлялись же люди. После чего Хартманн стянул майку и сел за тренажер горизонтальной тяги. Публике сообщили, что сейчас он поставит мировой рекорд по гребле, потому что гребля — сложный вид спорта. Около минуты уважаемый спикер с нечеловеческой скоростью дергал тренажер на себя. «Рекорд поставлен!» – прогремело в чаше стадиона. Публика возликовала.

Самым важным инсайтом дня в соцсетях назвали средний палец бизнес-консультанта Ицхака Адизеса, который он продемонстрировал публике в кульминации своего мотивирующего выступления.

Но интереснее всех спикеров на форуме оказались его слушатели. Очень красивая девушка Вазифа в черно-белом хиджабе и с алыми губами приехала из Махачкалы.

Вазифа Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

«А давайте заснимем, как вы у меня берете интервью? – живо отреагировала она на вопрос. – Я тоже человек публичный, я буду это выкладывать. Какие-то новые знания я не получу, но хочется их (спикеров, – прим.ред.) энергии, их мотивации, потому что я сама девчонок мотивирую. И мне нужно брать мотивацию у других людей. Я работаю в сфере красоты. Я, честно говоря, не слушала Шварценеггера. Но меня воодушевляет то, что я нахожусь в этой атмосфере. Я люблю такие вещи. У нас в Дагестане недавно приезжал Гандапас (Радислав Гандапас — бизнес тренер, специализируется на обучении лидерству – прим. ред.), я там была».

Бизнесвумен Зумруд Ризванова оказалась землячкой Вазифы, да еще и ректором школы бизнеса «Синергия» в Дагестане. «Сегодня я выступаю на тему продаж, как продавать, не продавая, – рассказала она. – На таком масштабном форуме я впервые. Здесь точно есть тысяч тридцать зрителей. Арнольд Шварценеггер — живая легенда! Мне достаточно увидеть этого человека вживую, а его речь я потом отдельно буду слушать в записи». Сфотографировать Зумруд не удалось, потому что супруг увлек ее прочь, сославшись на дефицит времени.

Лилия Абрамова Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Актриса и блогер Лилия Абрамова приехала из Москвы и слушала спикеров из платинового сектора — того самого, билет в который стоил полмиллиона. «Даже мы долго сюда прорывались, – поделилась она. – Потому что шмон по полной. И во всем виноваты пробки! Какие ожидания от форума — просто посмотреть человека (Арнольда Шварценеггера, – прим.ред.) вблизи, потому что о нем и так все известно и понятно. И еще хочется сравнить знания других известных людей со своими знаниями».

Андрей Дереев Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Андрей Дереев из Симферополя тоже купил самый дорогой платиновый билет. «У нас большая академия в Крыму, я занимаюсь бизнес-образованием. Для меня быть здесь — обязательно по роду деятельности, – рассказал он. – Затраты уже окупились. Это большая проблема — найти людей своего уровня по интересам и доходу, чтобы решать общие вопросы. Шварц мой кумир, тут вопроса не стояло. Я потрогал его за руку на сцене! Я дико счастлив, жизнь моя удалась. У меня три кумира: Шварценеггер, Тайсон и Брюс Ли. К сожалению, Брюс Ли умер, а Тайсон и Шварценеггер благодаря форуму «Синергии» попали в мою жизнь. Тайскон был на позапрошлом форуме, в 2017 году. Я с ним сфотографировался».

Не удержавшись, я уточнила, кто лучше на ощупь.

«Они разные, – сказал Андрей Дереев. – Видно, что два срока губернатором Калифорнии делают Шварценеггера очень мягким, политкорректным. Тайсон же очень простой, очень глубокий без слов — просто в глаза смотришь, и это переворачивает. Все в мире давно придумано, поэтому что-то новое на форуме не узнаешь. Но когда человек, которого ты уважаешь, говорит какие-то простые вещи, ты принимаешь решение. Шварценеггер сегодня вдохновил меня на определенный масштаб действий. У меня в планах через три года открыть большую компанию по управлению талантами, подхватывать детей на уровне пятого-шестого классов, когда дивергентное мышление еще не уничтожено. Я хочу знать лично каждого талантливого человека в России!»

Андрей Дереев был настолько любезен, что даже разрешил посмотреть, что организаторы положили в подарочные пакеты для самых дорогих гостей. В набор «полумиллионника» вошли: радиопереводчик, книга Саймона Синека «Найди свое почему», журнал о форуме, серебряная коробка, в которой покоились блокнот, ручка и пауэрбанк, а также красная в белый цветочек косметичка, которую собеседник постеснялся передо мной открыть — что внутри, он сам еще не видел.

...А вечером блогер-миллиардер Рыбаков взял прямо-таки воландовский реванш, засыпав самых стойких слушателей деньгами — в прямом смысле слова. Долларовые купюры с написанной на них фамилией дарителя полетели в вип-сектор. Стремящиеся к богатству и успеху гости статусного мероприятия кинулись их подбирать. По свидетельствам очевидцев, наиболее ловкие успели разбогатеть баксов на 10-15.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"