Решил поправить зеркало. Автокран съехал в Фонтанку из-за слишком аккуратного водителя

На набережной Фонтанки возле дома 44 утром 5 октября проходит спецоперация — из реки достают автокран.

Как сообщили в ГИБДД, кран упал в воду около 7 утра. По предварительной информации, водитель вышел поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз. В результате автокран оказался в Фонтанке. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту ДТП ведется проверка, сотрудники МЧС занимаются подъемом автокрана из реки.

Судя по фото, которое прислали в редакцию читатели «Фонтанки», после инцидента реку очищают пеной — возможно, произошел разлив топлива.