Шойгу поздравил учителей с праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя. Обращение главы Минобороны размещено на сайте ведомства в полночь.

"Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения", – говорится в поздравлении министра.

Шойгу подчеркнул, что в опоре на опыт российских педагогов Минобороны развивает сеть образовательных учреждений. "В этом году ее пополнили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" в Санкт-Петербурге", – напомнил он.

"Уверен, что наша совместная работа позволит и впредь готовить грамотных, думающих, одухотворенных граждан России, настоящих патриотов, которые приумножат славу Вооруженных сил и нашей великой страны", – заключил глава военного ведомства.

День учителя в России отмечается 5 октября.