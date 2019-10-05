Рейтинг Байдена упал до минимума из-за украинского скандала в США

Рейтинг ведущего кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена снизился до почти самой низкой отметки с момента его вступления в предвыборную кампанию, свидетельствуют данные соцопросов.

Согласно усредненным подсчетам ресурса Real Clear Politics, в первых числах октября Байден хотя и оставался лидером гонки среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% опрошенных респондентов. Это лишь на 0,2% выше, чем было зафиксировано 5 июля. Для сравнения на момент начала кампании в апреле 2019 года этот показатель составлял 30,3%, а на пике (в мае) доходил до 41,4%.

Последнее снижение рейтинга, как следует из данных Real Clear Politics, началось с 23 сентября: тогда рейтинг Байдена оценивался в 30,2%. Однако уже 24 сентября демократы в палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа, который, как и Байден, намерен участвовать в выборах в 2020 году. С этого дня популярность бывшего вице-президента пошла на спад и примерно за неделю он потерял 4% голосов.

Одновременно с этим резко пошла вверх популярность второго номера в списке демократов – сенатора Элизабет Уоррен. По усредненному рейтингу она пользуется поддержкой 24% избирателей, а по ряду опросов даже опережает Байдена на пару процентов. На третьем месте расположился сенатор Берни Сандерс (16,8%), который начинал гонку в апреле на второй позиции с 21,7% голосов.