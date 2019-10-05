Число российских туристов в Грузии за месяц упало на треть

В сентябре количество туристических визитов из России в Грузию снизилось почти на 30%, составив порядка 105,5 тысячи. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в Национальной администрации туризма страны.

По классификации, используемой ведомством, туристами считаются международные визитеры, которые провели в Грузии сутки и больше.

В целом в прошлом месяце количество международных визитов в Грузии превысило 917 тысяч, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические визиты в сентябре выросли на 0,6%. Их количество превысило 539,5 тысячи.

«Данные, зафиксированные в сентябре 2019 года вновь отстают от тех прогнозов, которые существовали в секторе туризма Грузии за последние годы на фоне динамики высокого роста», — заявили в администрации туризма Грузии.

По предварительным данным за январь-сентябрь этого года, доход от международного туризма в Грузии составил 2,2 миллиарда долларов. Это на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным августа 2019 года, доход страны от международного туризма составляет 396 миллионов долларов, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого квартала 2019 года туризм принес Грузии 578 миллионов долларов (рост +5%).

Количество российских туристов в Грузии снизилось после приостановки авиасообщения между Грузией и Россией с 8 июля этого года. Россия приняла такое решение после того, как 20 июня в Тбилиси состоялся многотысячный митинг протеста в ответ на выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Российский депутат находился в Тбилиси в качестве сопредседателя Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».