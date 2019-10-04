NASA назвало дату первого выхода "женского дуэта" в открытый космос

Первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября, его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщает NASA.

"Четвертый выход в открытый космос проведут Кристина Кук и Джессика Мейр", – сообщило агентство.

.@Astro_Jessica talks about the spacewalk assignment process and partnering with @Astro_Christina for the spacewalk scheduled on Oct. 21. pic.twitter.com/RLPTjMON44 — Intl. Space Station (@Space_Station) 4 октября 2019 г.

Ранее североамериканское космическое агентство сообщило, что до конца года планирует провести 10 выходов в открытый космос. Первая пятерка из них будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах станции. Согласно опубликованному в пятницу графику, первый из них состоится 6 октября, затем астронавты будут выходить на внешнюю поверхность станции 11, 16, 21 и 25 октября, дата последнего, пятого, пока не определена.

Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра. Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году стала советский космонавт Светлана Савицкая. Первой женщиной-космонавтом – Валентина Терешкова, совершившая полёт 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6".