NASA назвало дату первого выхода "женского дуэта" в открытый космос

Первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября, его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщает NASA.

"Четвертый выход в открытый космос проведут Кристина Кук и Джессика Мейр", – сообщило агентство.

.@Astro_Jessica talks about the spacewalk assignment process and partnering with @Astro_Christina for the spacewalk scheduled on Oct. 21. pic.twitter.com/RLPTjMON44

— Intl. Space Station (@Space_Station) 4 октября 2019 г.