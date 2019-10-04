Демократы потребовали от Пенса предоставить документы по Украине

Демократы палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы по Украине в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из опубликованного заявления.

Письмо Пенсу было направлено председателями трёх комитетов: по разведке, иностранным делам, а также реформам и надзору.

"В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года", – говорится в заявлении трёх председателей комитетов.

Конгрессмены отметили, что у них есть вопросы относительно той роли, которую Пенс мог играть в деле по Украине. В частности, они указывают на тот факт, что сотрудник аппарата Пенса участвовал в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.