Экс-глава МИД Эквадора получил убежище в Мексике

Справка:

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора выдало его британским правоохранительным органам. Сейчас он находится в лондонской тюрьме строгого режима Бельмарш по обвинению в нарушении условий залога.

Ассанж письменно обратился к суду и извинился за свои действия, о которых, по его словам, он сожалел и признал, что они, возможно, только усугубили его ситуацию.

До этого он семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Позднее данные обвинения были сняты. Однако он по-прежнему может быть экстрагирован в США из-за обвинений в разглашении секретных материалов.

Минюст США официально предъявил Ассанжу обвинения в конце апреля. По словам министерства, в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, бывшим специалистом по анализу разведывательной информации ВС США, чтобы добыть секретные документы. Тогда Минюст заявил, что Ассанжу грозит максимум 5 лет тюрьмы. В конце мая Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Если Ассанжа признают виновным по всем пунктам, то ему грозит до 175 лет тюремного заключения.