"Хрустального пеликана" лучшего учителя страны вручили преподавателю русского Ларисе Арачашвили

Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала преподаватель русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

Церемония награждения в Москве продолжается, она проводится в канун Дня учителя, который страна будет отмечать завтра. Награду победительнице вручали ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Ларисе Арачашвили 29 лет. Она окончила бакалавриат и магистратуру Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Педагогический стаж победительницы составляет пять лет. Она является членом Совета молодых педагогов Волгоградской области. Преподаёт русский и литературу в общеобразовательной школе №55 Волгограда.