"Новая сделка, или никакой сделки". Борис Джонсон исключил отсрочку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз объявил о своем твёрдом решении вывести страну из Евросоюза в назначенный срок – 31 октября.

«Новая сделка или никакой сделки — только не отсрочка», — написал Джонсон в своем Twitter.

New deal or no deal – but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 ??

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 октября 2019 г.