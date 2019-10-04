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Власть
04.10.2019 21:35
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"Новая сделка, или никакой сделки". Борис Джонсон исключил отсрочку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз объявил о своем твёрдом решении вывести страну из Евросоюза в назначенный срок – 31 октября.

«Новая сделка или никакой сделки — только не отсрочка», — написал Джонсон в своем Twitter.

Премьер-министр Великобритании продолжает делать такие заявления, даже несмотря на то, что он ранее обязался перед судом попросить Европейский союз отложить Brexit до 31 января 2020 года в случае отсутствия сделки, поскольку это узаконил британский парламент.

Британия должна была покинуть Евросоюз ещё 29 марта 2019 года, но после того, как депутаты трижды проголосовали против соглашения, которое бывший премьер Тереза Мэй согласовала с блоком, ЕС предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября.

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