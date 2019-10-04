Принц Гарри подал в суд на британские таблоиды

Принц Гарри подал в суд на владельцев британских таблоидов Sun и Daily Mirror в связи с предполагаемой прослушкой его телефонных разговоров, сообщает The Guardian.

Prince Harry begins legal proceedings against Sun and Mirror https://t.co/hbF67fJt5w — The Guardian (@guardian) 4 октября 2019 г.

«Букингемский дворец подтвердил, что в Верховный суд были поданы иски о предполагаемом незаконном перехвате сообщений голосовой почты», — говорится в сообщении.

2 октября жена принца Меган, герцогиня Сассекская, подала иск против таблоида Mail on Sunday, сообщал The Guardian. Она обвинила газету в незаконной публикации письма, которое она написала своему отцу.

В официальном заявлении принца Гарри касательно иска его жены он сравнивает отношение прессы к ней и его покойной матери.

«Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил», — заявлял он.