Люка Бессона снова обвиняют в изнасиловании

Судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против Люка Бессона. В феврале этого года дело уже закрывали.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на France Info, повторное заявление подала актриса Санд Ван Рой, которая предъявила обвинения знаменитому режиссеру. 28-летняя актриса и манекенщица утверждает, что режиссер изнасиловал ее 18 мая 2018 года в номере гостиницы «Бристоль».

Первоначальное дело было закрыто 25 февраля 2019 года после девяти месяцев расследования, поскольку прокуратура не нашла подтверждений виновности.

Однако актриса подала второй иск, и дело возобновили.