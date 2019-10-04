Baring Vostok сообщает об аресте всего имущества Калви и квартир других фигурантов

Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом «Интерфаксу» 4 октября сообщили представители защиты Калви и инвестфонда.

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, а Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей», – говорят Baring Vostok .