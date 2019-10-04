Спасатели в поисках пенсионера в лесах Ленобласти нашли лежанку из елок

Поисковики, которые ищут пожилого мужчину в Тихвинском районе Ленобласти, наткнулись на следы стоянки. Поиски ускоряются, к ним планируют подключить кинологов и спасателей на квадроцикле.

Поиски 83-летнего пенсионера, начались после 26 сентября, когда он ушел за ягодами в окрестности болот в Паньшино. Дома он оставил кошку и мобильный телефон.

Как рассказали 47news в ПСО «Экстремум», 4 октября около шести вечера в километре от деревни нашли следы стоянки с лежанкой из елового лапника.

С завтрашнего дня к поискам пожилого мужчины присоединятся кинологи и спасатели на квадроциклах.