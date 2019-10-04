Минэкономразвития прогнозирует меньшую инфляцию за год, чем ЦБ

Минэкономразвития допустило торможение инфляции в России по итогам года до 3,2%. Прогноз ведомства по этому показателю все больше расходится с ожиданиями Банка России.

«Сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев (0,24 м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2 % год к году», – сказано в документе, который приводит 4 октября «Интерфакс».

По итогам октября ведомство прогнозирует месячную инфляцию в 0,1-0,2%, годовую – в 3,7-3,8%.

В конце августа Минэкономразвития резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год – сразу до 3% с 3,8%.

ЦБ же в начале сентября осторожно понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год.