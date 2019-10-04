В России, благодаря петербургскому врачу, может появиться медицинская госкорпорация

Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации по примеру «Росатома». Идею главе государства подал петербургский врач.

Так победитель конкурса «Лидеры России», замглавврача одной из клиник Петербурга Владимиром Остроменским, в разговоре с президентом на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», заявил, что право на ошибку не имеют не только медики, но и управленцы в сфере здравоохранения. После чего, как пишет РБК 4 октября, Путин спросил, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. «Как корпорация? Может», — сказал Остроменский, добавив, что ее самым большим капиталом должна быть «человекоориентированность».

Путин привел в пример госкорпорацию «Росатом», которую создал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что она работает достаточно эффективно. «В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и т.д., а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — отметил российский лидер.

Остроменский, в свою очередь, добавил, что в таком случае нужно переформатировать систему подготовки специалистов и руководителей.