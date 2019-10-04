США и Великобритания дали друг другу право читать электронную переписку граждан

Соглашение с Великобританией о взаимном предоставлении доступа к электронным коммуникациям для повышения эффективности борьбы с терроризмом и преступностью подписал Минюст США.

Как сообщает «Коммерсант» 4 октября, документ предусматривает возможность правоохранительных органов и спецслужб двух стран смогут требовать у технологических компаний доступа к электронной переписке или сообщениям террористов или людей, причастных к совершению преступлений. Соглашение позволит сократить срок получения таких данных правоохранительными органами с полугода до нескольких недель или дней.

Однако для получения данных сначала нужно будет получить разрешение через суд или «другой независимый орган». После чего уже можно будет писать в технологические компании.

Однако, новое соглашение не предполагает возможности для правоохранительных органов или спецслужб читать защищенные шифрованием сообщения на таких платформах, как WhatsApp, Telegram и Signal. Поэтому одновременно с подписанием документа было направлено письмо главе Facebook с критикой в адрес его планов ввести сквозное шифрование во всех принадлежащих соцсети службах обмена сообщениями.

Соглашение теперь должно быть ратифицировано Конгрессом США или Палатой общин британского парламента.