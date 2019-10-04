Россельхоз пересчитал ущерб от лесных пожаров. Сумма выросла почти втрое

Сумма ущерба от лесных пожаров в этом году может составить около 19 млрд руб. Ранее речь шла о 7 млрд.

«Если говорить о прошлом годе, то это было 19 млрд руб. Я думаю, что цифра будет сопоставима и в этом году несмотря на то, что площади пожаров у нас увеличились, но они больше увеличились в труднодоступных и недоступных местах, где стоимость ресурса гораздо ниже, чем на территориях, которые доступны»,— слова заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаила Клинова 4 октября приводит «Коммерсант».

Минприроды для улучшения ситуации с противодействием лесным пожарам уже предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Ведомство также посчитало необходимым возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения. Экологи считают, что если финансирование охраны леса от пожаров не увеличится с 7 млрд до 30 млрд руб., пожарная катастрофа повторится в следующем году.