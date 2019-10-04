Итальянца задержали по делу о промышленном шпионаже. По нему же ранее арестовали топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова

Второй подозреваемый задержан в Италии по делу российского гражданина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова. По данным министерства юстиции США, задержанный – гражданин Италии.

РИА Новости 4 октября называет имя предполагаемого подельника россиянина в промышленном шпионаже против американской компании GE Aviation. Это гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Он – бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, который занимался наймом сотрудников этой фирмы, которые как раз и составляли конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14.

Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.

Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.

Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Коршунов является топ-менеджером входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации. Именно она разрабатывает двигатель ПД-14, который, как полагают обвинители, может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов.