СМИ: Последний зарубежный эксплуатант Sukhoi SuperJet 100 планирует заменить их на Airbus

Мексиканская авиакомпания Interjet может все-таки отказаться от российских SSJ. В августе компания «Гражданские самолеты Сухого» уже опровергала эту информацию.

О том, что Interjet ведет переговоры с Airbus о покупке 12 самолетов A220, 4 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, стороны близки к заключению сделки, стоимость которой, по примерным оценкам, может составить около миллиарда долларов.

Аэробусы должны заменить в парке Interjet российские SSJ100. Мексиканская авиакомпания – крупнейший и последний зарубежный эксплуатант этих самолетов. Ранее сообщалось, что две трети суперджетов простаивают из-за отсутствия запчастей, и часть самолетов пришлось разобрать на детали. Также источники изданий сообщали, что перевозчик планирует выставить российские лайнеры на продажу.

Ранее от SSJ100 отказались некоторые другие авиакомпании, включая Red Wings и CityJet.