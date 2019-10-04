«Созданием СМИ Евгений Викторович, к сожалению, не занимался». Пресс-служба Пригожина прокомментировала новую должность бизнесмена

Пресс-служба петербургского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировала назначение миллиардера на пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот».

Как сообщается 4 октября в телеграм-канале «Кепка Пригожина», участники новой медиагруппы сами обратились к предпринимателю с предложением занять должность. «Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», – заявил сам Пригожин. В его пресс-службе добавили: «Созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Евгений Викторович, к сожалению, не занимался».

Напомним, ранее стало известно, что Пригожин возглавил попечительский совет новой медиагруппы «Патриот», в которую вошли издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». В СМИ их связывали с так называемой «фабрикой троллей» – Агентством интернет-исследований, которое в США считают причастным к вмешательству в выборы президента. И «фабрику», и все издания новой медиагруппы называли близкими к Пригожину структурами, однако он сам эту связь отрицал.

В качестве адреса «Патриота» на официальном сайте указан Санкт-Петербург, Приморский проспект, 78. Застройщиком жилого комплекса «Лахта Плаза» по этому адресу является компания Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг».