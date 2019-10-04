«Царское Село» отреставрирует пять комнат Екатерины Великой больше чем за 300 миллионов рублей

Государственный музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Речь идет об Опочивальне, Серебряном кабинете, Купольном зале, Табакерке и Зеркальном кабинете, расположенных в Зубовском флигеле. Реставрационные работы должны быть выполнены до конца 2022 года, максимальная сумма контракта — 311 миллионов рублей.

Отделкой интерьеров пяти названных комнат в 1780-1785 годах занимались архитекторы Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги. Из технического задания следует, что она была полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны. В ходе реконструкции флигеля в 2005–2006 годах было частично восстановлено объемно-пространственное решение помещений, но декор не воссоздавали. В 1980-е был разработан проект восстановления апартаментов, при подготовке которого были использованы оригинальные проектные чертежи.

Интересно, что паркетные щиты Зеркального кабинета сохранились — они были похищены и обнаружены в 1947 году в Берлине, откуда их вернули в петербургский музей. Также в его собственном собрании сохранились фрагменты деталей исторической отделки из бронзы, фарфора и стекла.

Итоги конкурса будут подведены 28 октября. Финансирование будет осуществляться учреждением культуры из внебюджетных средств.

Ранее «Царским Селом» был объявлен конкурс на реставрацию фасадов и инженерии Александровского дворца, его сумма составляет 250 миллионов рублей.