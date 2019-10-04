В Перми полицейского следователя обвиняют в подделке доказательств по делу о покушении на убийство. Двое мужчин сидят уже 4 года

Действующему следователю МВД Перми Валентине Плешковой инкриминируется подделка 42 доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении. На основании ложных улик двое пермяков получили срок в 11 лет в колонии строгого режима.

Преступление, раскрытие которого должно было стать ступенькой в карьере следователя Плешковой, произошло в июле 2015 года. На тот момент она занимала должность следователя в СКР. Тогда у школы на улице Героев Хасана нашли полумертвого мужчину. Он получил не менее девяти ударов ножом в грудь, живот и лицо, но выжил, благодаря умелым действиям медиков.

Через месяц нашлись и два подозреваемых – экс-начальник отдела ФГУ «Камводэксплуатация» Сергей Перевощиков и бывший участковый Индустриального УВД Перми, тренер по кикбоксингу Николай Смирнов. По версии следствия, а вернее следователя Плешаковой, Перевощиков хотел отомстить за измену своей прежней подруги, ушедшей к Михайлищеву. Мужчин задержали, обвинили, посадили.

На суде они говорили о том, что в момент совершения преступления были дома у Смирнова. Причем с домашнего компьютера последнего в это время выходили в сеть. Однако суд решил — виновны, и присудил мужчинам большой срок.

А через два с половиной года выяснилось, что некоторые понятые по уголовному делу Перевощикова и Смирнова в следственных действиях не участвовали. Дальше больше: заведомо подложными признаны 42 процессуальных документа, среди которых протоколы осмотра различных доказательств (изъятых кроссовок, ноутбука, сотовых телефонов, телефонных соединений, переписки в соцсети «ВКонтакте» и т. д.), распечатки сотовых операторов и даже протокол допроса потерпевшего.

«Исход этого дела может иметь значение для осужденных по делу о покушении на убийство, — сообщил 59.RU адвокат Юрий Столяров, защищавший Николая Смирнова. — Если Плешковой будет вынесен обвинительный приговор, он станет основанием для пересмотра приговора Смирнову и Перевощикову — по вновь открывшимся обстоятельствам».

По новому месту работы Плешковой журналистам сообщили, что при установлении её вины она понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.