«Апостол Андрей» на два часа разведет мост через Свирь на трассе «Кола»

Утром 6 октября федеральную трассу «Кола» вновь перекроет разводка моста из-за яхты. На этот раз в Лодейнопольском районе Ленобласти и на два часа, а пропускать будут уже не польских путешественников, а легенду российского яхтинга.

Как сообщает 4 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:50 до 10:50 воскресенья мост через реку Свирь на 236-м километре трассы «Кола», у города Лодейное Поле, разведут, чтобы пропустить вниз по реке яхту «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра. Автомобильное движение по трассе на это время будет полностью перекрыто.

«Апостол Андрей» – океанская яхта, сконструированная специально для плавания в полярных морях. Она известна своими необычайными полярными кругосветками и рекордами. В первое же свое плавание экипаж «Апостола Андрея» установил три мировых рекорда. Королевский Крейсерский Клуб Великобритании вручил капитану яхты Николаю Литау медаль «За искусство мореплавания».

Первая кругосветка «Апостола Андрея» продлилась с 1996 по 1999 год, вторая – с 2001 по 2002 год, третья – с 2004 по 2006 год. Стартовали мореплаватели из Петербурга, сюда же и возвращались.

Видео: Литау/YouTube