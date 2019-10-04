Новак допустил строительство «Северного потока — 2» вне Дании, но стоить это будет дороже

Стоимость газопровода «Северный поток — 2» вырастет, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Business FM 4 октября.

«По той информации, которая сейчас у нас есть, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, и сроки рассмотрения этой заявки уже фактически прошли, поэтому мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке», — отметил он.

По словам Новака, если Дания не даст необходимых разрешений, то существуют и другие варианты прокладки газопровода, но стоят они дороже.

«И по времени это будет дольше на несколько месяцев с точки зрения реализации самого проекта. Но, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, будет ли уже принят второй вариант прокладки газопровода и когда он будет принят, пока окончательно не будет понимания о решении правительства Дании», — добавил Новак.

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря должен завершиться в конце 2019 года. Из 1200 километров труб, которые соединят Россию и Германию, 374 км будет проведено по территории Финляндии. Компания столкнулась с проблемами в Дании. Как писала «Фонтанка», они грозят «Северному потоку — 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.