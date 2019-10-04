Фрукты и овощи сбили инфляцию. В сентябре потребительские цены упали на 0,2%

В сентябре 2019 года потребительские цены в России снизились на 0,2%, следует из данных Росстата, опубликованных 4 октября. По итогам девяти месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила до 4%, достигнув целевого показателя ЦБ впервые с середины декабря 2018-го.

Влияние на динамику оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3%. Так, цены на лук снизились на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18,0%, виноград — на 12,0%, капусту — на 11,3%, помидоры — на 10,9%, свеклу — на 10,6%, яблоки — на 9,1%.

Продовольственные товары в целом в сентябре подешевели на 0,4%. Непродовольственные товары, напротив, стали дороже на 0,2%. Стоимость услуг упала на 0,2%. Цены на бензин в сентябре оставались стабильными.