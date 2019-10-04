«Сеешь разумное, доброе, вечное, а вырастает — белена и чертополох»
Ко Дню учителя «Фонтанка» вспомнила учителей в самых известных фильмах. Попробуйте угадать их коронные фразы.
Ко Дню учителя «Фонтанка» вспомнила учителей в самых известных фильмах. Попробуйте угадать их коронные фразы.
План по строительству 1 очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) уже выполнен на 88%, 2 корпуса (секции №14-17) – на 85%. Дома возводятся с опережением графика.
Жилой комплекс TARMO компании «ЮИТ Санкт-Петербург» удостоен награды конкурса «Лидер строительного качества - 2019» - Гран-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе №7.3 квартала «Чистое небо», который строится на Комендантском проспекте.
Setl Group на три месяца раньше ввел в эксплуатацию четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В новом доме представлены видовые квартиры, из которых открывается панорама Невы.
ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы.
Офис находится рядом со строящимся жилым комплексом бизнес-класса, по адресу Невский проспект, 163б. Здание расположено в трёх минутах от ст. м. «Площадь Александра Невского» и выходит окнами на главную улицу города.
В жилом комплексе «Наутилус», который ГК «КВС» строит на берегу Матисова канала, начались работы по устройству фасадов. Внешний облик дома воплощен в современном экостиле, где соединены натуральные материалы, элегантный дизайн и высокие теплоизоляционные характеристики.
«Группа ЛСР» представляет осеннюю премьеру в сегменте бизнес-класса – первый видовой дом жилого комплекса «Морская набережная. SeaView», который станет частью масштабного проекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове.
ГК «Ленстройтрест» начала реализацию квартир в новом корпусе финского городка «Юттери», который возводится в Колпинском районе Петербурга. Покупателям доступны 298 лотов различных планировок и метражей. Срок завершения строительства объекта – сентябрь 2021 года.
Первым банком-партнёром дома бизнес-класса «Новый Невский» стал «СМП Банк». Финансовая организация уже сотрудничает с ГК «ПСК» в пяти других проектах.
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2019». Жюри высоко отметило два объекта «Группы ЛСР»: жилой комплекс «Цветной город» получил диплом II степени, а «Шуваловский» стал обладателем награды Гран-при.