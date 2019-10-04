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Общество
04.10.2019 18:37
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Боярский в «Вечернем Урганте» – в шляпе, но без парковки. Иван объяснил почему

Народный артист РСФСР Михаил Боярский после скандала с эксцентричной парковкой в центре Петербурга уехал в Москву, на съемки «Вечернего Урганта». Но ключевой вопрос об остановке на Невском проспекте зрители в эфире не услышат. Ведущий Иван Ургант 4 октября рассказал «Фонтанке», что ему в гримерке по поводу случившегося поведал сам актер.

«Мы об этой новости узнали за день до прихода Михаила Сергеевича. Думали как-то про неё пошутить, но я знаю его как человека, на чьей репутации пятен нет. И подумал: давайте-ка мы подождем, как-то это странно. Если бы Михаил Сергеевич так водил машину и всегда так парковался, мы бы об этом знали раньше – он живет в этом городе больше, чем я и большинство сотрудников «Фонтанки», – рассказал Ургант.

По его словам, на следующий день выяснилось, что Боярскому неожиданно понадобилось в ту же самую аптеку на углу Желябова и Невского проспекта, в которую сам Иван ходит всю жизнь. 

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«Когда он пришел, я подумал, что, может быть, действительно с ним об этом поговорить. Я задал Михаилу Сергеевичу вопрос, мы с ним перекинулись словами в гримерке. И я понял, что ему, как человеку порядочному, говорить об этом не совсем было бы комфортно в рамках передачи, в которую мы его пригласили. Объяснять, зачем он ходил в аптеку и что там было. Видимо, это требовало той срочности, с которой он это сделал», – объяснил ведущий. 

По его словам, он подумал, что когда такие вещи происходят и при условии, что нет пострадавших, наверное, это было единственным выходом из ситуации.

«Тем более что это район Михаила Сергеевича... Он правила дорожного движения знает, разметку там знает. Мне кажется, что он присутствовал в тот момент, когда Петр Первый стоял и говорил: «А давайте сделаем так, чтобы с Желябова налево, в левую полосу, нельзя было поворачивать», – объяснил Ургант. – Я прожил в Петербурге 25 лет (и до сих пор иногда проживаю временно) и видел очень много людей, которые нарушают правила, выезжают на встречку и ведут себя совершенно по-хамски на дорогах, и никогда не было среди них Михаила Сергеевича. Потому что он очень сильно узнаваем».

Напомним, что фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в соцсетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец, самый известный гасконец страны Михаил Боярский. В разговоре с «Фонтанкой» актер подтвердил, что машина с номером о022са98 принадлежит ему. Но заявил, что на перекрёстке не проезжал, но в принципе там «бывал». «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — закончил разговор Боярский.

После этого на народного артиста обрушилась волна негатива и шуток. Однако были и те, кто заступился за актера — один он на весь Петербург нарушитель? Половина города так паркуется.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

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