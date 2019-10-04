«Технопласт» подсчитывает ущерб после пожара на Софийской. Склад тушили почти 13 часов

Спустя почти тринадцать часов пожарные ликвидировали возгорание на складе с пластмассой на Софийской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга 4 октября.

С огнём удалось справиться к 17:43. Пламя полностью уничтожило металлический ангар компании «Технопласт» на Софийской. Пожар занял площадь в 4,5 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась крыша.

ООО «Технопласт» зарегистрировано в 2014 году Василием Медведевым, который, судя по данным СПАРК, ведет бизнес по производству пластиковых изделий с 2011 года. Медведев в комментарии «Фонтанке» заявил, что ущерб в компании ещё не оценили. «Причину пожара установят дознаватели», — отметил он.

Сообщение о возгорании на Софийской поступило спасателям в 5:11. На момент возгорания на складе находились 22 человека, их успели спасти.