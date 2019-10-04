«К кому ближе белорусы – к россиянам или к украинцам?» Зеленский объяснил братство с белорусами окончаниями фамилий

Белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам. Эту мысль обозначил своим выступлением президент Украины Владимир Зеленский на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в пятницу, 4 октября. Завершая свою приветственную речь, украинский лидер сказал несколько слов не по заготовленной шпаргалке.

«Белорусы для нас очень теплые люди, у нас теплые отношения. И я только что подумал… Ни в коем случае не хочу никого делить! К кому ближе белорусы – к россиянам или к украинцам?» – задался риторическим вопросом Владимир Зеленский под смех Александра Лукашенко.

«И я понял, почем у меня появилась такая идея. Я понял, какой ответ. Пожалуйста, ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», – указал украинский президент на сидевших рядом президента Белоруссии Лукашенко и вице-премьера братской для России республики Игоря Ляшенко, которые встретили слова главы Украины аплодисментами.

Запись обмена любезностями опубликована в официальном youtube-канале сторонников Зеленского Ze! Life.

Широко известно, что фамилии с окончанием «-енко» являются наиболее распространёнными на Украине.

Всего через несколько минут после демонстративного жеста вежливости со стороны Зеленского Александр Лукашенко позволил себе прямо противоположную по настроению оговорку. Выступая с ответным словом, гость украинского форума сказал, что он находится в России.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше шести миллиардов…» – успел произнести Лукашенко.

«Украины, Александр Григорьевич», – перебил Зеленский.

«Я испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал», – оперативно отшутился президент Белоруссии и махнул в сторону коллеги рукой.

«Слава богу, нет», – спокойно ответил Зеленский.

«Извиняюсь, вы, конечно, понимаете…» – завершил неловкий момент Александр Лукашенко.





Признания в любви и оговорки на тему России звучали в Житомире на фоне подготовки торжеств по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии в декабре. Ожидается, что там могут быть приняты документы о переходе стран на единый налоговый кодекс и иные интеграционные решения. Об этом в минувший вторник заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Высокопоставленный белорусский чиновник тогда же отмечал, что не видит смысла в новой российской военной базе в Белоруссии. В то время как в нормализации отношений с США, возвращении послов и привлечении Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе, напротив, глава МИД Белоруссии видит необходимость.