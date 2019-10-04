На Оптиков начинается ремонт дороги, на Энгельса - продолжается с новыми ограничениями

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с дорожными работами и ремонтом газопровода. Дорогу приведут в порядок на улице Оптиков и проспекте Энгельса.

Как сообщает 4 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, движение по улице Оптиков будут поэтапно ограничивать с 5 октября по 9 ноября. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Ограничения движения:

с 5 по 14 октября – улица Оптиков от Туристской улицы до Планерной улицы, включая перекрестки;

с 15 по 25 октября – улица Оптиков от Шуваловского проспекта до Планерной улицы, включая перекрестки;

с 21:00 до 7:00 с 26 по 28 октября и с 7:00 28 октября до 21:00 2 ноября – улица Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы;

с 21:00 до 7:00 со 2 по 4 ноября и с 7:00 4 ноября до 9 ноября – улица Оптиков от Шуваловского проспекта до Туристской лицы.

Закрытие движения в одном направлении:

с 26 по 28 октября в период с 21:00 до 7:00 – по улице Оптиков от Туристской улицы до Яхтенной улицы и от Планерной улицы до Яхтенной улицы;

со 2 по 4 ноября в период с 21:00 до 7:00 – по улице Оптиков от Яхтенной улицы до Туристской улицы от переулка Никифорова до Туристской улицы.

Полное закрытие движения:

25 октября – Полиграфмашевский проезд в створе улицы Оптиков;

с 26 по 28 октября в период с 21:00 до 7:00 – перекресток улицы Оптиков и Яхтенной улицы;

с 7:00 28 октября по 13 ноября – боковые проезды улицы Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы;

со 2 по 4 ноября в период с 21:00 до 7:00 – перекресток улицы Оптиков и Туристской улицы;

8-9 ноября – переулок Никифорова в створе улицы Оптиков.

Те же ООО «СК «Орион плюс» продолжают ремонт дорожного покрытия на проспекте Энгельса. В связи с этим с 8 по 27 октября ограничивается движение транспорта на участке от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от площади до Новосильцевского переулка, включая перекрестки.

Также с 18 по 22 октября по ночам (с 22:00 до 07:00) будет закрыто направление движения от Светлановской площади к Рашетовой улице и движение по Манчестерской, Дрезденской, Гданьской и Гаврской улицам в створе проспекта Энгельса.

По ночам же с 23 по 27 октября будут закрывать движение по проспекту Энгельса в направлении от Рашетовой улицы к Светлановской площади и по Скобелевскому проспекту, Елецкой, Енотаевской, Калязинской, Кольской, Кубанской и Ломовской улицам, Удельному проспекту, а также Эмануиловской и Нежинской улицам в створе проспекта Энгельса.

Помимо этого, ООО «ПетербургГаз» продолжает ремонтировать оборудование газопровода на севере города. В связи с этим с 0:00 до 6:00 7 октября ограничат движение по Сердобольской улице у Студенческой улицы, а с 8 по 11 октября в период с 0:00 до 6:00 будут ограничивать проезд по Студенческой улице от Земледельческой до Сердобольской улицы.