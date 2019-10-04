«Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в рассрочку без первого взноса*

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Только в октябре в компании действуют особенные условия на покупку машино-мест в жилых комплексах Setl Group: клиенты могут оформить удобную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом. Кроме того, до конца месяца действует скидка 100 тысяч рублей*.

Уникальное предложение доступно покупателям, которые одновременно приобретают квартиру и подземный паркинг в любом жилом комплексе комфорт-класса от Setl Group. Легкая рассрочка с платежом 15 тысяч рублей в квартал и без первого взноса позволит клиенту приобрести машино-место и решить вопрос с парковкой. Скидка 100 тысяч рублей сделает покупку еще более приятной.

Например, в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе стоимость паркинга — от 450 тысяч рублей. Покупка в рассрочку от застройщика позволит разбить эту сумму на 30 ежеквартальных платежей по 15 тысяч рублей.

Подземный отапливаемый паркинг — комфорт и спокойствие для автомобилистов. Он дарит множество преимуществ: от экономии времени на поиск места до возможности даже зимой садиться в чистый и теплый автомобиль.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group, а также предлагает покупателям квартиры от еще 40 застройщиков. Услуги по подбору жилого комплекса, планировки, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов компании.

*Предложение действительно с 01.10.2019г по 31.10.2019г. Предложение «ПАРКИНГ. Первый взнос 0 руб. + 15 000 руб. в квартал» действует при условии заключения Договора либо Соглашения на покупку любого типа квартир с использованием любого способа оплаты с одновременным заключением Договора на покупку машино-места в ЖК «Чистое небо» стоимостью от 450 000 руб. с использованием рассрочки от застройщика на следующих условиях: первый взнос 0 руб., ежеквартальный платеж от 15 000 руб., длительность рассрочки 90 месяцев. Рассрочка предоставляется застройщиком. Договор на покупку машино-места должен быть заключен в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора/Соглашения на покупку квартиры. ФИО в договоре на покупку машино-места должно совпадать с ФИО в договоре/Соглашении на покупку квартиры. Количество квартир и машино-мест ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru

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ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте наш.дом.рф