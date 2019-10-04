Развозка с сотрудниками «Новатэка» попала в ДТП под Усть-Лугой. КамАЗ в кювете

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись 4 октября на 50-м километре подъезда к Усть-Луге.

Как стало известно «Фонтанке», автобус работает как развозка, он предназначен для сотрудников компании «Новатэк». По основной версии, водитель автобуса не пропустил КамАЗ. На фотографиях в соцсетях видно, что грузовик съехал в кювет.

По предварительной информации, пострадал один человек, из автобуса. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

ПАО «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России и входит в число 200 крупнейших частных российских компаний по версии Forbes. Выручка от реализации за 2018 год составила 832 млрд рублей, EBITDA – 415 млрд рублей. Основные месторождения «Новатэка» расположены в ЯНАО и в Западной Сибири, в порту Усть-Луга находится комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, где получаемый готовый продукт отгружают на экспорт морским транспортом.