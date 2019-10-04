Подрядчик «Почты России» раскрывает личные данные петербуржцев. За информацией можно обращаться к мусорке

С личными данными петербуржцев можно ознакомиться прямо на улице. Документы из отделения «Почты России» выставили на обозрение в Выборгском районе. В самой госкомпании утверждают, что казус произошёл из-за ремонта.

Репортаж с выкинутыми на помойку на Новороссийской улице документами горожане опубликовали в социальных сетях 4 октября. Ненужными оказались бумаги с ФИО клиентов, их адресами, контактами, размерами пенсий. Указан был и адрес почтового отделения: Английский проспект, 45.

В пресс-службе «Почты России» «Фонтанке» объяснили, что запечатлённые документы датированы 2015 годом и являются архивными. В отделении, обслуживающем данный участок, сейчас идёт ремонт. Бумаги якобы выбросил подрядчик.

«На данный момент УФПС инициировало проверку для установления личности сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов. Также меры дисциплинарного взыскания будут применены к почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива», — добавили в госкомпании.